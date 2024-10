Il Ds Taibi ha incontrato il presidente Luca Gallo per costruire la nuova Reggina

Come anticipato nei giorni scorsi, il direttore sportivo Massimo Taibi ha incontrato il presidente della Reggina Luca Gallo. Il primo confronto che possiamo definire interlocutorio, è avvenuto a Roma, ne seguiranno altri a stretto giro.

Sul tavolo una serie di questioni da discutere, partendo da quella fiducia totale che il ds palermitano a più riprese ha chiesto alla società, dopo le vicissitudini delle ultime stagioni, con periodi assai difficili che hanno spesso visto come unico imputato proprio il dirigente amaranto. Lo stesso Taibi sembra abbia accettato di condividere la nuova linea societaria che per bocca del suo presidente ha deciso di puntare sui giovani, cosa che tra l’altro seppur non in maniera totale, in questi due campionati di serie B, ne ha visti indossare l’amaranto parecchi e diversi dei quali anche di qualità e prospettiva. Per esempio Delprato, Dalle Mura, Okwonkwo, Edera, Charpentier e poi Amione, Folorunsho, Cortinovis, Turati, Rivas, Stavropoulos e sicuramente qualche altro che sfugge. Ovviamente è sempre la combinazione tra giovani di qualità e calciatori di categoria a portare spesso i risultati, la Cremonese oggi capolista, ne è l’ultimo esempio. Da capire pure se puntare sui giovani significa continuare a bussare alla porta dei grandi club, oppure investire su di essi magari pescando anche dalla serie C, vedi Giraudo, e quindi fare patrimonio. Discorsi tutti da approfondire, insieme alle ambizioni che, in caso di cambio di rotta, potrebbero rimanere invariate qualora si riuscisse ad individuare elementi di qualità e utili alla causa.

Con Stellone tutti d’accordo, ma…

Per la conferma in panchina di mister Stellone, si registra sicuramente la volontà del tecnico a proseguire la sua esperienza in amaranto e quella della società a confermarlo. Il ds Taibi a breve esporrà all’allenatore romano quanto discusso con il presidente, le ambizioni, i programmi ed il budget a disposizione da investire sul prossimo calciomercato. Se le argomentazioni saranno tutte convincenti, vista anche la sua predisposizione, non dovrebbero esserci ostacoli sulla prosecuzione del rapporto. Quello di ieri è stato come detto un primo confronto, possibile che il successivo avverrà la prossima settimana, quando il presidente Gallo scenderà a Reggio Calabria per la partita tra la Reggina ed il Benevento.