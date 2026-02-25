Reggina, confronto chiarificatore: le parole di mister Torrisi

La sconfitta di Lamezia ha lasciato strascichi pesanti. Non solo per il risultato, ma per quello che è accaduto dopo. Lo sfogo di mister Torrisi, con parole dure rivolte ad alcuni calciatori, senza mai fare nomi, ha riportato alla mente momenti già vissuti nei mesi scorsi. Sembrava un capitolo chiuso. Invece, a questo punto della stagione, è tornato tutto in discussione.

Alla ripresa degli allenamenti c’è stato un confronto chiarificatore. Tecnico e squadra si sono parlati. L’obiettivo è uno solo: evitare che il passo falso contro la Vigor Lamezia diventi decisivo nella corsa al primo posto. Sabato al Granillo arriva la Sancataldese. Una gara che pesa, sia per la classifica sia per il morale.

Nel frattempo la società ha scelto la via della comunicazione per far sapere a tutti che l’attacco di Torrisi dopo la sconfitta verso i calciatori, è stato chiarito e risolto. È stato pubblicato un video con il gruppo squadra riunito attorno al tecnico. Un messaggio diretto ai tifosi, nel momento più delicato della stagione.

“Consapevoli di aver commesso un passo falso, la voglia di rivalsa è tanta, abbiamo bisogno di voi per riprendere il nostro cammino” ha dichiarato l’allenatore. Intervento diretto, breve e la richiesta di restare uniti.

Adesso, però, conta solo quello che succede in campo. Nove partite per capire se questa squadra avrà la forza di rialzare la testa e soprattutto di guadagnarla la testa… della classifica. Sperando che ci siano ancora i margini per farlo.