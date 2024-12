Reggina: buone notizie dall’infermeria e attese novità dal mercato

Tre partite in dieci giorni. Decisive, così come ha dichiarato mister Trocini

Questa è la settimana che porterà alla sfida di domenica, ancora al Granillo, tra la Reggina e la Nuova Igea. Gli amaranto si trovano costretti a inseguire e sanno di non poter più fermare la propria corsa, con la speranza di arrivare al big match contro il Siracusa il più vicini possibile.

In mezzo ci sono una serie di partite e come ha sottolineato anche mister Trocini, le prossime tre saranno veramente decisive per poter realmente capire la forza di questa Reggina e le possibilità di avvicinamento alla vetta. In attesa che giungano notizie dal calciomercato, si guarda al gruppo attualmente a disposizione e, salvo imprevisti, praticamente tutti dovrebbero essere a disposizione.

Compresi gli ultimi due acciaccati Renelus e Ingegneri che si stanno allenando a parte ma che nel giro di qualche giorno dovrebbero tornare nuovamente insieme alla squadra. Per il tecnico, finalmente, saranno solo problemi di scelta.