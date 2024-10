Reggina: mister Pergolizzi attende notizie dall’infermeria

La Reggina sale a quota sei in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Riavvolgendo il nastro e ripensando a quanto accaduto con la Scafatese, oggi il bilancio poteva essere diverso con gli amaranto probabilmente in testa alla graduatoria, ma come si dice in questi casi, con i se e con i ma non si va da nessuna parte e quindi ci si ferma al rammarico e nulla più. Intanto si prende atto di una reazione che si voleva e che c’è stata, al cospetto di un avversario molto giovane seppur volenteroso.

Pergolizzi ha rivisto diverse cose sia nelle scelte iniziali che in quelle avvenute nel corso della partita e questo dimostra quanto l’allenatore guardi con grande attenzione a tutto ciò che accade. Avanti con dei concetti precisi si, ma anche elasticità e buon senso.

L’organico ampio, per il quale si è discusso molto nei giorni precedenti, per l’allenatore è un vantaggio e non il contrario, lo ha ribadito con forza nel corso dell’ultima conferenza stampa parlando di campionato lungo e difficile, caratterizzato da infortuni e squalifiche. E proprio sugli infortuni, se ne contano due importanti all’interno dell’organico amaranto. Il primo riguarda Dall’Oglio assente in occasione dell’ultima partita e Porcino, fermatosi dopo venticinque minuti di gara, dopo un ottimo avvio. Per entrambi si tratta di problemi muscolari per i quali vanno fatti approfondimenti in modo da poterne stabilire i tempi di recupero. Difficile immaginare che per la sfida con il Ragusa potranno esserci.