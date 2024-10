Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi ha inibito in direttore sportivo Massimo Taibi fino al 15 maggio per indebita presenza negli spogliatoi prima e dopo la gara e sul terreno di gioco al termine della stessa.

