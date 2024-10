Reggina: l’intervento del sindaco f.f. Brunetti. La società ringrazia

Su Gazzetta del Sud l’intervista al sindaco f.f. Paolo Brunetti sulla questione penalizzazione: “E’ un peccato che aspetti extracalcistici possano influire negativamente sul cammino della Reggina e sul progetto sportivo. La questione penalizzazione era nell’aria da un pò, ne parlavano i giornali oltre che gli addetti ai lavori. Ora che è arrivata, peraltro attraverso l’irrogazione di una sanzione inferiore al minimo previsto dalla giustizia sportiva, la società, che gode del pieno sostegno della città, avrà modo di impugnarla e di dimostrare la piena correttezza del proprio agire. Certamente da parte nostra, da tifosi prima ancora che da istituzioni, continueremo a sostenere il progetto sportivo della Reggina che, seppure con un periodo di flessione, sta registrando tutto sommato un’annata positiva attestandosi in una posizione ancora utile per partecipare ai play off. Personalmente sono convinto che la società amaranto abbia agito in piena correttezza e sempre per il bene della maglia. Speriamo che a riconoscerlo siano anche le istituzioni della giustizia sportiva, restituendo alla nostra Reggina ciò che i nostri ragazzi hanno ottenuto sul campo“.

La Reggina ringrazia

“Il Presidente della Reggina Marcello Cardona, insieme a Felice Saladini e Angelo Ferraro, rivolge un sentito ringraziamento ai rappresentanti delle Istituzioni intervenuti nell’edizione odierna della Gazzetta del Sud.

Il sostegno e la vicinanza espressi nei confronti del club, oltre a generare profonda soddisfazione, rappresentano la perfetta testimonianza di quanto un territorio unito possa garantire un presente ed un futuro importante per la città di Reggio Calabria e per i gloriosi colori amaranto”.