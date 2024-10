Reggina: Inzaghi e Camporese sui social dopo la vittoria con il Venezia

Sei punti in due gare nelle partite più importanti. Alla vigilia di questi match si era detto che l’importante sarebbe stato non perdere per evitare eventuali pericoli, dopo le nove sconfitte nelle undici partite giocate in questo girone di ritorno. E’ arrivato il bottino pieno che non solo consegna virtualmente la salvezza alla Reggina, ma addirittura ne consolida la quinta posizione in classifica pienamente dentro la griglia play off. E sui profili social arrivano i messaggi dei protagonisti, quello del tecnico Inzaghi: “48 punti! Ce li siamo sudati tutti! Avanti così ragazzi e testa alla prossima” e quello del difensore Camporese: “Con tanto cuore siamo riusciti a mettere un altro mattoncino. Forza Reggina“.

