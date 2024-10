Reggina: Inzaghi si gode il successo con il Cosenza con un nuovo tifoso amaranto (video)

E’ una domenica da godersi in assoluta tranquillità, all’indomani della giornata perfetta. La Reggina ha vissuto un sabato pomeriggio all’insegna dello spettacolo puro, prima, durante e dopo il derby con il Cosenza. Prima, con la straordinaria risposta del popolo amaranto alla grande sfida con 15.000 spettatori presenti. La visita di Nicola Amoruso, l’ovazione per lui da parte di tutto lo stadio, in modo particolare della sud e la consegna del presidente Marcello Cardona della indimenticata quanto preziosa maglia numero 17. Poi la partita, spettacolare in ogni suo momento, dominata dalla Reggina dal primo all’ultimo istante e vinta in maniera netta. Il finale, con quel bellissimo coro che ha ancora una volta coinvolto tutti e la festa per un’altra grande giornata. Oggi mister Inzaghi, insieme alla famiglia, si è goduto in assouto relax il sole di Reggio con la consueta passaggiata in via Marina ed un video postato sul proprio profilo Instagram in cui i reggini hanno potuto ammirare la felicità del tecnico e l’esultanza di un nuovo piccolo tifoso amaranto, Edoardo Inzaghi…

