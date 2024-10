Reggina, Inzaghi: ‘Se non abbiamo lo stesso spirito mostrato con il Genoa perdiamo’

L’entusiasmo per la vittoria contro il Genoa, la ricerca di ulteriori conferme in occasione della trasferta di Venezia. La presentazione dell’incontro affidata come ogni settimana al tecnico Inzaghi: “Rileggete la formazione del Venezia, una delle più forti di questo campionato. Hanno cambiato allenatore e ripartiranno da zero, quindi gara complicatissima. Per noi è un bel banco di prova, se non abbiamo lo stesso spirito mostrato con il Genoa perdiamo perchè ritengo i lagunari siano ancora favoriti per la vittoria finale. Ringrazio il presidente Foti per le belle parole dette e con il quale mi lega un ottimo rapporto. Non mi piace parlare di me, con lo staff tecnico cerco di trasferire il mio pensiero, ci sono ampi margini di miglioramento. Prendiamo i complimenti ed anche le critiche quando ce le meritiamo. Ho messo la squadra davanti a possibili problematiche, è fondamentale ripetere per intensità e concentrazione la gara di lunedi, vedrò se modificare qualcosa ma il gruppo ha recuperato, la formazione la deciderò sabato all’ultimo momento”.

La forza del gruppo e le scelte