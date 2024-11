Reggina: Inzaghi in dubbio, ma anche il Ds Taibi potrebbe salutare

Da tempo in casa Reggina si continua a parlare di una possibile separazione tra la società amaranto e mister Inzaghi. E’ atteso il colloquio tra le parti anche se per molti dall’esito scontato e quindi quasi certo l’addio. Si parla meno, ma potrebbe arrivare il divorzio, anche con il Ds Taibi a conclusione di una stagione vissuta tra alti e bassi, ma comunque con la conquista dei play off nonostante i cinque punti di penalizzazione. Sul dirigente amaranto c’è l’attenzione di diverse società, ultima in ordine di tempo la Ternana, così come riferiscono i colleghi di calciofere.it:

Leggi anche

La Ternana sul Ds Taibi?

“La Ternana del futuro è abbastanza chiaro, passerà prima di tutto dalla scelta del direttore sportivo. Un nome che potrebbe essere legato o meno a quello del nuovo allenatore. Luca Leone va tenuto in considerazione perchè ha un contratto fino al 2025 e la sua posizione è più solida rispetto a quella di Lucarelli ormai ai saluti. Ma se la Ternana decidesse di cambiare le soluzioni sono diverse. Non legato a nessun “cavallo” particolare c’è il nome di Massimo Taibi, ds della Reggina: con Bandecchi c’è stima reciproca e quindi il nome non è da escludere“.

Questo è quello che riporta il sito calciofere.it che indica tra gli altri possibili Ds da accostare ai rossoverdi anche Pietro Accardi, Walter Sabatini, Mauro Meluso.