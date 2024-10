Reggina, La Camera: “Rapporto con Maurizi extra-campo. No a gennaio? Vi spiego”

Ultimo e, forse, anche imprevisto volto nuovo in casa Reggina. Stiamo parlando, naturalmente, di Giovanni La Camera, accordatosi con il club dello Stretto per gli ultimi tre mesi della corrente stagione sportiva. Cercato a più riprese in gennaio, il centrocampista messinese non aveva trovato l’accordo con la società di Via Petrara in un primo momento. L’infortunio di Jacopo Fortunato, poi, ha costretto Basile a rituffarsi sul mercato, concretizzando gli ammiccamenti di qualche settimana fa:”Il primo contatto col club c’è stato subito dopo la rescissione con il Partizan. Poi, alcuni problemi personali mi hanno portato a scegliere di rimanere momentaneamente al Nord. Una volta sistemata questa questione, in concomitanza con il riaccendersi dell’interesse da parte di Maurizi, con cui c’è un rapporto che va aldilà del campo, è stato possibile arrivare a Reggio”

Il giocatore, come detto, è nativo di Messina, cosa che nella conferenza stampa odierna è stata oggetto di discussione: “Ho fatto le giovanili qui, intraprendendo un percorso che mi ha portato in tanti posti diversi. Adesso sono comunque diversi anni che manco dalla città peloritana”.

Sulle proprie caratteristiche tecniche, infine, il giocatore si è mostrato chiaro: “Negli ultimi tempi ho giocato spesso davanti alla difesa, da play-basso. Conosco bene mister Maurizi e sono sicuro che riuscirò a ritagliarmi il mio spazio. Sono comunque assolutamente a disposizione della squadra, voglio assolutamente il bene della Reggina”.

*foto di Demetrio Marcianò