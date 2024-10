Reggina, con la Casertana è un bivio decisivo. Zeman: “Dobbiamo tornare alla vittoria”

di Pasquale Romano – Più forte la paura di perdere o la voglia di vincere? Al fischio finale della gara con la Casertana, la Reggina conoscerà l’esito di un bivio cruciale nel percorso di questa stagione. Gli amaranto dovranno spazzare via le paure, i timori, gli ultimi risultati negativi e il pizzico di sfortuna che sembra accompagnare nelle ultime settimane Coralli e compagni.

I tre punti l’eterna medicina salvifica, cura per alleviare i mali e guardare al finale di stagione con maggiore ottimismo. La classifica infatti non concede appelli, bisogna assolutamente tornare al successo come specificato da Zeman in conferenza stampa: “La voglia di vincere nostra deve essere più forte di ogni altra considerazione, vogliamo vincere e non vedo l’ora di tornare al successo. In linea generale credo che da questo momento in poi la media salvezza salirà perché molte delle pericolanti cambieranno marcia e toccherà farlo anche a noi, molto dipenderà dalle motivazioni”.

La gara di andata, con una delle prestazioni più brillanti della formazione amaranto e la beffa del pareggio finale, diede inizio al lungo letargo della Reggina. Il tecnico boemo assicura che sul piano del gioco la squadra è tornata quelle delle prime giornate, la coperta tra compattezza in fase difensiva e incisività in quella offensiva però rimane tremendamente corta.



Quali gli interpreti e il modulo per superare la Casertana? Zeman non anticipa quelle che saranno le scelte, e spiega quelle di Castellamare: “La prestazione negativa di Romanò sul campo della Juve Stabia? A me è piaciuto, pure ai miei collaboratori e ai compagni di squadra, ha avuto la sfortuna di trovare un esterno velocissimo. Coralli da solo in attacco non può giocare, ma Leonetti si è allenato poco nel corso della settimana. Vedremo, sicuramente la scelta -conclude il tecnico amaranto- ricadrà su chi sta meglio”.

Da capire soprattutto se sarà 3-5-1-1, come visto sul campo della Juve Stabia, o conferma del solito 4-3-3. Le porte chiuse delle ultime sedute infittiscono i dubbi. La sensazione è che il sistema tattico dell’ultima gara possa essere confermato, con qualche variazione tra gli interpreti. Reggina, la vittoria e nient’altro. Per strappare tre punti essenziali, e per alzare gli occhi al cielo in segno di una doppia dedica amaranto…

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-5-1-1): Sala; Gianola, De Vito, Kosnic; Cane (Maesano), Knudsen, Botta, De Francesco, Porcino; Bangu; Coralli. All. Zeman