“Mercato faraonico”. I giornali nazionali scrivono così della Reggina

Da matricola due colpi messi a segno di altissimo spessore. La Reggina di Luca Gallo ha vinto il suo campionato di serie C, ma non si accontenta. Le ambizioni aumentano al pari della voglia del suo presidente di portare la squadra amaranto ai massimi livelli. Una promessa fatta sin dal suo insediamento e che spera di poter non solo mantenere, ma di farlo nel più breve tempo possibile. Quindi Menez e Lafferty già dentro, Plizzari in dirittura d’arrivo, Crisetig già preso e quella pazza idea Hermanes però non praticabile.

Siamo ancora nella prima parte di un calciomercato che ancora deve aprire i battenti in maniera ufficiale e già arrivano i primi consensi dalle testate più importanti. Il quotidiano la Nazione qualche giorno addietro, mettendo insieme alla Reggina anche il Monza, ha parlato di “mercato faraonico“. E volendo citare una frase del presidente Luca Gallo: “E siamo solo all’inizio“…”