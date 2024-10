Reggina: le ultime novità sulle operazioni in uscita

Se per Simone Corazza è solo una questione di tempo e di scelta, (tante le richieste per lui con il Modena in pole position), potrebbero incontrarsi più difficoltà per tanti gli altri calciatori in organico e che la Reggina ha inteso mettere tra le operazioni in uscita.

Gli interessamenti non mancano, come quelli della Casertana per Sarao, del Palermo per Garufo e De Rose, già raccontato della Turris per De Francesco. Ed a proposito di quest’ultimo, secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, ci potrebbero essere delle novità. Addirittura tre le squadre interessate al forte centrocampista amaranto che, però, per caratteristiche ha fatto fatica a trovare spazio nello scacchiere tattico di mister Toscano.

Il Modena, società ambiziosa, ci sta pensando ma non è l’unica in Italia. Si parla anche del Mantova e di una pista estera che potrebbe essere quella degli spagnoli dell’Hercules, militanti in terza serie.