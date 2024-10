Reggina, la prossima mossa dipende da Mezavilla. L’uomo-gol si prende o no?

Per stessa ammissione dei diretti interessati, Taibi e Cevoli, la campagna acquisti della Reggina si deve ancora completare.

Ci sono dei vuoti da riempire in tutti i reparti ed i giocatori per occuparli sarebbero già stati individuati. Qualità ed esperienza, sono queste le caratteristiche ricercate per completare una rosa di fatto ricostruita e composta al momento da tanti giovani.

Si è scelta la linea verdissima tra i pali con la speranza che le risposte siano uguali a quelle della passata stagione con l’azzeccatissimo acquisto di Cucchietti, mentre per la difesa, oltre a Conson, si cerca almeno un altro elemento di pari esperienza, per completare una linea centrale che conta due alternative giovani come Ciavattini e Pogliano.

Il centrocampo è stato il settore che Taibi ha voluto completare per primo, ritenendolo giustamente come parte fondamentale dell’assetto di squadra. Di Marino e Salandria se ne conoscono qualità e caratteristiche, sembrava quasi scontato l’arrivo di un metodista, rinviato invece per la richiesta del brasiliano Mezavilla di voler dimostrare il proprio valore.

Cosa parecchio apprezzata dalla guida tecnica che oggi è in fase di valutazione. Qualora non dovesse avere la piena convinzione mister Cevoli, Taibi andrà alla ricerca di soluzioni alternative.

Il sondaggio iniziale su Rolando Bianchi e le dichiarazioni del DS riguardo la punta centrale esperta ed abituata a fare gol, hanno creato aspettative alte riguardo l’attacco. In un tridente dove gli esterni reciteranno una parte fondamentale e dove oggi al centro si collocano Maritato e Sciamanna. Si continua a ripetere che prima del prossimo acquisto è necessario sfoltire, con chiaro riferimento a Sparacello, non è ancora altrettanto chiaro se l’obiettivo prossimo riguarderà la punta o un esterno.