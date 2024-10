Reggina, la scheda di Rivas. Un guerriero pronto ad esplodere

E’ arrivato nell’ultimo giorno di mercato, per vederlo fisicamente in riva allo Stretto (complici impegni con la nazionale) servirà aspettare dieci giorni.

Rigoberto Manuel Rivas Vindel, semplicemente Rivas, è il nuovo centrocampista della Reggina. Honduregno, classe 1998, Rivas arriva in prestito dall’Inter.

Quali sono le caratteristiche e le qualità del neo centrocampista amaranto?

ANIMA CATRACHA

Un guerriero ‘catracho’, sinonimo utilizzato per le persone di nazionalità honduregna. Trasferitosi con la famiglia in Italia (precisamente in Toscana) Rivas inizia a tirare i primi calci da bambino, sino ad arrivare giovanissimo al Prato in Lega Pro e successivamente all’Inter.

Nell’Inter Primavera guidata da Stefano Vecchi, si impone subito in mezzo al campo, dove lotta per recuperare palla e per ripartire con forza verso la porta avversaria.

Le sue caratteristiche sono infatti quelle di un ‘volante’, come si direbbe con linguaggio ispanico, lo stesso di Rivas, che sa fare tutto: bravo nel contrasto, educato con la palla, convinto quando deve ripartire e attaccare, dove ha buoni spunti, tanto che può benissimo ricoprire il ruolo di attaccante esterno.

Nel 4-3-3 solitamente utilizzato dall’allora tecnico della primavera nerazzurra, Rivas è l’interno sinistro della linea mediana. Bravo a contrastare e ripartire, prova spesso e volentieri la conclusione verso la porta avversaria una volta spostatosi verso il centro del campo.

DOPPIO PRESTITO

Il 31 agosto 2017 viene ingaggiato dal Brescia in Serie B per un prestito della durata di una stagione con opzione di acquisto. Finisce la stagione con 15 presenze ma solo 3 come titolare, venendo spesso impiegato in posizione più avanzata rispetto ai tempi della Primavera nerazzurra.

Il Brescia non esercita l’opzione e Rivas nella stagione successiva si trasferisce in prestito alla Ternana. In Serie C il centrocampista honduregno trova ancora meno spazio, collezionando 10 presenze di cui 5 da titolare.

Diversi i club di serie B che lo hanno cercato in questa ultima sessione di mercato (anche il Brescia, promosso in serie A, sembrava intenzionato a riportarlo in Lombardia) Rivas però ha accettato la corte della Reggina, probabilmente con la speranza di un maggiore impiego.

GRINTA E QUALITA’

Gli addetti ai lavori lo descrivono come un potenziale crack, magari discontinuo nelle prestazioni e non sempre disciplinato tatticamente, ma dalle qualità evidenti. Per questa ragione la stagione che si appresta a vivere in amaranto (dopo le due esperienze non entusiasmanti con Brescia e Ternana) sembra poter essere decisiva per l’esplosione o meno del centrocampista honduregno classe ’98.

Nella Reggina di Toscano, nel 3-5-2 fin qui utilizzato dal tecnico amaranto, Rivas potrebbe quindi occupare una delle due posizioni da interno di centrocampo. Allo stesso tempo, l’honduregno (in caso di un cambio di modulo) potrebbe trovare spazio in attacco o sull’esterno di centrocampo in un ipotetico 4-3-3 o 4-2-3-1.