Reggina, la sensibilità di Cevoli con quel messaggio rivolto a Mecacci ed ai giocatori neroarancio

L'allenatore amaranto da sempre apprezzato oltre che come tecnico, anche per le qualità umane

Nonostante l’importanza della partita di domani che vale il passaggio al secondo turno dei play off, mister Cevoli a margine della consueta conferenza stampa pre gara, ha voluto rivolgere un pensiero ai colleghi del basket per l’ingloriosa conclusione della stagione, con l’esclusione imposta dai vertici della pallacanestro, dopo aver conquistato sul campo ed in mezzo a mille difficoltà la semifinale play off:

“Volevo esprimere la mia vicinanza allo staff tecnico ed ai giocatori della Viola. Sappiamo il momento che stanno passando e mi faceva piacere fargli sapere che gli siamo vicini. Quando ti portano via un sogno è veramente triste, sono solidale con loro”.

