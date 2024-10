Reggina: atteso Lafferty, per Reginaldo ultimo tampone

In città anche Zibert e Baclet, comunque fuori dal progetto tecnico

Riparte un’altra settimana di lavoro. La preparazione adesso si dovrebbe intensificare dopo una ripresa programmata più blanda, visto il lunghissimo stop dall’attività. Mister Toscano continua a lavorare con un gruppo che subirà ancora molte modifiche, soprattutto per quello che riguarda le operazioni in uscita, visto che almeno dieci saranno i calciatori che andranno via.

Leggi anche

Intanto un aggiornamento sugli assenti con Reginaldo sottoposto al quarto tampone. Se anche questo darà esito negativo il calciatore si potrà aggregare ai compagni. Mentre in città è atteso questa sera l’ultimo acquisto Kyle Lafferty e da domani inizierà ad allenarsi. Procedura anti covid anche per Baclet e Zibert, sottoposti al test del tampone, due calciatori questi ultimi che la società spera di poter collocare al più presto.

Desiderio Garufo, invece, dopo la pulizia al tendine d’Achille, entro la fine di questa settimana riprenderà a correre.