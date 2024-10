Giovanni Latella: ‘Su Reggina e Lecco una vergogna tutta italiana’

L’umore subito dopo l’udienza al Consiglio di Stato non è dei migliori. Bisognerà comunque aspettare la giornata di domani per avere la certezza della decisione, anche se le prime sensazioni non sono di particolare fiducia. Non intende mollare il delegato allo sport Giovanni Latella che ai nostri microfoni dichiara: “L’avvocato della federazione è stato molto duro e velenoso nei confronti della Reggina. Viviamo in un paese dove il massimo campionato, quello di serie A, ha le squadre più importanti con debiti che arrivano quasi al miliardo di euro. La Sampdoria è stata iscritta al campionato di serie B con circa 200 milioni di euro di debiti. Annullato completamente quello che è stato il verdetto del campo, stesso dicasi per il Lecco, una vergogna tutta italiana, aggiungo pure il Brescia retrocesso che rischia di ritrovarsi in serie B. Non possiamo permettere che ciò accada, insieme a decine di famiglie che rischiano di trovarsi in mezzo ad una strada. Io voglio avere ancora fiducia nel Consiglio di Stato. La Reggina ha più di cento anni di storia. Spero riparta dalla serie B, ma eventualmente siamo pronti a ricominciare, ci siamo già attivati affinchè questo avvenga”.

