Reggina, al via i lavori dello store. Inaugurazione insieme alla sede?

Le prime immagini di inizio dei lavori per quello che riguarda lo store della Reggina che sorgerà di fronte Piazza Duomo. Due sopralluoghi sono stati sufficienti per convincere il DG Iiriti a localizzare al centro della città sul Corso Garibaldi, il punto vendita del materiale sportivo e non solo della Reggina.

Come già anticipato in altra pagina del nostro giornale, la conclusione dei lavori è prevista per la fine di questo mese ed i primi di marzo, insieme all’inaugurazione dello store, ci sarà anche quella delle sede ufficiale, secondo le informazioni raccolte, alle spalle del Teatro Cilea.