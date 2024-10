Reggina, il lavoro lungo e faticoso di Taibi: 29 le operazioni

Una estate intensa, come le ultime d’altronde. Appena quattro i giocatori sotto contratto, una intera rosa da costruire per la stagione successiva. E’ stato lungo, laborioso, faticoso il lavoro per il DS Taibi il quale, appena insediatosi, aveva parlato di 23 giocatori da mettere in organico e per farlo di almeno 100 da contattare. Non ci sono i numeri esatti, ma non si dovrebbe essere andati molto lontano rispetto a quelle previsioni.

24 le operazioni in entrata, 6 quelle in uscita. Ovviamente il conteggio dei calciatori che sono andati via riguarda solo quelli sotto contratto e non i tantissimi andati in scadenza o a conclusione di prestito al termine della passata stagione. Questo il dettaglio delle operazioni:

In entrata:

Salandria (c, svincolato), Navas (c, svincolato), Maritato (a, svincolato), Ciavattini (d, Roma, svincolato), Ungaro (a, svincolato), Franchini (c, Sassuolo, prestito), Kirwan (d, svincolato), Confente (p, Chievo, prestito), Pogliano (d, Chievo, prestito), Conson (d, svincolato), Zivkov (d, Padova, definitivo), Seminara (d, Empoli, prestito), Bonetto (c, Inter, definitivo), Tulissi (a, Atalanta, prestito), Vidovsek (p, Atalanta, prestito), Curto (d, Empoli, prestito), Redolfi (d, svincolato), Viola (a, Virtus Francavilla, definitivo), Petermann (c, svincolato, definitivo), Sandomenico (a, Juve Stabia, definitivo), Tassi (a, Ascoli, prestito), Solini (d, Robur Siena, prestito), Zibert (c, Juve Stabia, prestito), Emmausso (a, Genoa, prestito)

In uscita:

Sparacello (a, Virtus Francavilla, definitivo), Isabella (d, Locri, prestito), Sciamanna (a, risouzione), Novembre (a, Calcio Cittanovese, prestito), Amato (c, Vis Artena, centrocampista.), Mezavilla (c, Juve Stabia, definitivo)