Reggina, le possibili soluzioni per la seconda fase del ritiro

Abbiamo appreso dai colleghi di RNP che la seconda parte di ritiro la Reggina non la effettuerà in quel di S. Luca così come proposto dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Motivi tecnici e burocratici ne impediscono l’organizzazione e così si procederà verso percorsi alternativi.

Dove? Nessuna comunicazione in merito, lo si saprà qualche giorno prima così come già accaduto in occasione della prima fase, quella che vede la squadra impegnata a S. Gregorio Magno.

C’è chi parla di soluzioni che si stanno cercando in provincia, chi ipotizza zone di altura della Calabria, chi invece sostiene che la seconda parte si svolgerà a Reggio Calabria ospiti di qualche struttura. Oggi, come detto, non vi sono notizie in merito, ma è scontato pensare a pochi giorni dalla conclusione di questa prima fase, che la società abbia già individuato la location.