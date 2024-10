LFA Reggio Calabria: il DG Ballarino torna sulla questione centro sportivo S. Agata

Intercettato dai colleghi di Radio Touring, il DG Ballarino nel post gara con la Vibonese ha parlato anche di centro sportivo S. Agata: “L’avviso pubblicato dalla Città Metropolitana credo che non dia molti spazi per società dilettantistiche. Già quest’anno abbiamo impegnato una forte somma per la gestione del centro sportivo che riteniamo comunque importante, ma se oggi noi ci alleniamo altrove è evidente che ci siano problemi strutturali. Un conto è fare investimenti su una struttura nostra, ma su una di proprietà del demanio chiaramente significa indebitare solo la società”.

