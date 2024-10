La nuova Reggina attorno a Nino Barillà. Uomo vero e capitano carismatico

Squadra competitiva, ma per capire se potrà lottare per il vertice bisognerà aspettare

Vincere, continuare a farlo per superare in maniera indolore le difficoltà oggettive che il gruppo amaranto affronta in questo avvio di stagione per i motivi che tutti conosciamo.

Ed i due successi consecutivi ottenuti contro Portici e soprattutto Licata aiutano moltissimo in questo senso, la possibilità adesso di poter lavorare per un intera settimana rappresenta un aiuto in più. L’organico è competitivo, rimane da capire se potrà battagliare con le grandi di questo campionato fino al termine della stagione, ma questa è una considerazione fattibile solo a conclusione dell’ incredibile ciclo di partite che si chiuderà con la sfida al Granillo contro il fortissimo Trapani.

Nino Barillà vero capitano

Nel frattempo mister Trocini lavora sulla condizione atletica da migliorare e su quei meccanismi di gioco in crescita evidente. Sa di poter contare su degli Under di qualità e straordinariamente generosi, in attesa di avere anche gli Over fisicamente pronti. Un discorso a parte merita Nino Barillà, giocatore di livello superiore che, sul piano dell’impegno e della determinazione, non fa differenza di categoria. La differenza però, rispetto agli altri, la si nota nelle giocate, l’esperienza, la capacità di lettura anticipata su ogni situazione, il carisma. E poi in campo un vero capitano e grande trascinatore.

Adesso la LFA Reggio ha la possibilità di giocare nuovamente al Granillo. La richiesta della Gioiese è stata inoltrata e si attende il si da parte della Lega. Sarebbe un piccolo vantaggio da sfruttare, poi diventerà un obbligo vincere tutte le partite compresi i due recuperi infrasettimanali.