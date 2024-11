Reggina: Lillo Foti esprime il proprio pensiero sulla squadra di Inzaghi

All’indomani della vittoria nel derby con il Cosenza per parlare di Reggina, ospite di “11 in campo” trasmissione condotta da Maurizio Insardà, breve intervento dell’ex presidente della società amaranto Lillo Foti: “Confesso che non mi aspettavo questi risultati da prima posizione, pur coscente che era stato fatto un ottimo lavoro con acquisti di primo piano. Squadra messa bene in campo, con qualche qualità eccellente come Menez e poi un centrocampo di grandissimo spessore”.

