Reggina: l’ex presidente Foti sul calcio di oggi, il fallimento della società e Luca Gallo

Intervista all’ex presidente della Reggina Lillo Foti realizzata dal Corriere dello Sport. Alcuni passaggi riportati da PSB:

“Oggi il calcio è più impresa e meno passione. Forse mancano uomini e personaggi di una volta: tanta tecnologia, poca umanità. La Reggina potrebbe conseguire traguardi importanti, supportata anche dalla posizione geografica. Si trova al centro del Mediterraneo. Ricordo quando per un’amichevole in Giappone a Yokohama trovammo uno stadio con 70mila bandierine amaranto perché avevamo Nakamura. Il progetto non era solo calcistico ma di marketing e promozione del territorio. Adesso ci sono le stesse potenzialità, ma meno slanci e per i giovani poche opportunità”.