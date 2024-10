Reggina, Liotti: ‘Che emozione il goal, sono contentissimo’

Daniele Liotti, match winner di Reggina-Ternana, è intervenuto in sala stampa nel post gara. Grazie alla sua rete nella prima frazione, gli amaranto riescono a conquistare la vittoria sulle “Fere”, allungando in classifica su Bari, Monopoli e gli stessi umbri.

“E’ il mio primo goal da fuori area, sono contento di come sia andata a finire. Il campionato è ancora lungo, era una partita importante anche conoscendo il risultato di ieri del Bari. Dobbiamo vincere più partite possibili. In occasione del tiro, quando mi trovo in quella posizione, non ci penso due volte a calciare.

Non ho sfruttato alcune occasioni per crossare, sono arrivato da poco e devo capire i meccanismi del mister. A Pisa adottavamo un 3-5-2 diverso da quello di mister Toscano.”