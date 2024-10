Calciomercato Reggina: lista Over adesso a quota 18, ma…

Con la cessione in prestito di Paolo Marchi al Ravenna, la Reggina ha per il momento portato a diciotto, secondo regolamento, la lista degli Over. I movimenti non si sono conclusi, come anche il mercato che chiuderà i battenti il prossimo 5 di ottobre. Alla Reggina di Over ne arriveranno certamente altri due e sono il difensore Cionek e l’attaccante Vasic, mentre in uscita troviamo Sounas, Garufo (ha già salutato ma la cessione non è stata ancora ufficializzata) e da verificare la posizione di Bertoncini. Se per la corsia esterna di destra dovrà arrivare il sostituto di Garufo, allora è necessario ne escano altri tre. Questo l’elenco di quelli attuali:

OVER: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi, Gasparetto, Garufo*, Di Chiara, Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Liotti, Rolando, Sounas,, Bellomo, Denis, Lafferty, Menez.

*Garufo ha già salutato ed è pronto per una nuova avventura