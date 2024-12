Reggina-Locri: la probabile formazione amaranto. Subito Grillo?

Tra i pali dovrebbe essere confermato Lagonigro. Novità in attacco

Dopo due pareggi consecutivi al Granillo la Reggina ha l’obbligo di conquistare i tre punti nel match contro il Locri. Partita non semplice per gli amaranto di casa che arrivano da un periodo decisamente poco felice. Mister Trocini potrebbe lanciare subito nella mischia l’ultimo arrivato Grillo e recupera Barillà. Porcino dovrebbe andare in panchina.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Vesprini, Girasole, Ingegneri, Ndoye; Urso, Salandria, Barillà; Ragusa, Barranco, Grillo. All. Trocini