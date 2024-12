Serie D: Reggina contro Cozza al Granillo. Il programma e la classifica

La capolista Siracusa e la Scafatese giocano in trasferta

Si scende in campo nel giorno dell’Immacolata e sono tre le giornate che mancano alla fine del girone di andata. La capolista Siracusa renderà visita al Paternò, mentre la Scafatese giocherà in trasferta contro la Nuova Igea. Reggina in casa con il Locri.

Il programma della giornata

Akragas – Vibonese

Acireale – Pompei

Enna – Nissa

Nuova Igea – Scafatese

Paternò – Siracusa

Ragusa – Favara

Reggina – Locri

Città di S. Agata – Sancataldese

Licata – Sambiase

La classifica

Siracusa 32

Scafatese 29

Reggina 26

Vibonese 26

Sambiase 26

Paternò 22

Enna 19

Favara 18

Nissa 17

Locri 17

Nuova Igea 17

Sancataldese 16

Ragusa 14

Pompei 14

Città di S. Agata 14

Licata 12

Acireale 11

Akragas 7