Reggina, Loiacono: ‘Ci manca il campo, ci manca il coro della curva Sud’

"Organico ampio, in questo gruppo tutti titolari. La ripresa non sarà a breve"

A “Buongiorno Reggina”, ospite il calciatore della Reggina Giuseppe Loiacono: “E’ un momento particolare per tutti. Siamo a casa e dobbiamo starci fino a nuove direttive.

Abbiamo fatto una videochiamata nella giornata di ieri per fare il punto della situazione, mentre noi abbiamo un programma di allenamento che stiamo portando avanti nelle nostre abitazioni. siamo grandi e responsabili, quindi anche con l’alimentazione stiamo attenti.

Spero che il campionato possa riprendere e terminare nel migliore dei modi. Oggi è presto per parlare della stagione futura. A prescindere dalle defezioni si è sempre lavorato di reparto, siamo stati sempre compatti e molto concentrati, il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di non prendere gol e spesso ci siamo riusciti.

La rosa rosa è ampia e forte in ogni reparto dove ci sono due giocatori per ruolo, tutti possono scendere in campo e fare i titolari, soprattutto questa è stata la nostra forza. Il nostro sogno è raggiungere la serie B.

Ci manca quel coro dei tifosi sotto la Curva Sud. E’ stato molto bello vedere sui social che in tanti lo hanno fatto nelle proprie abitazioni.

Porte aperte o porte chiuse? Non ho proprio idea, nessuno può saperlo e credo che la ripresa non avverrà a breve, forse a maggio.