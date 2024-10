Reggina, il presidente Luca Gallo spiega perchè si è scelto Alfredo Aglietti

E’ stata una conferenza stampa diversa dalle altre. Non la classica presentazione fredda e con il solito rituale di domande, ma passionale e coinvolgente e non era neanche difficile intravedere emozione e felicità negli occhi del nuovo tecnico Aglietti e nel presidente Luca Gallo:

Leggi anche

Perchè si è scelto Aglietti

“Credo che qui accanto a me non ci sia solo un allenatore, ma qualcosa di più di un bravo allenatore. Un uomo, un professionista. Mister Aglietti è qualcosa di più, la trattativa è stata lampo, anzi non c’è stata trattativa, Aglietti ha accettato la proposta della Reggina. Nessuna questione di soldi, di programmi, di nulla, tanto affetto e cuore verso la società, la città, la tifoseria. di fronte ad una scelta di questo tipo, credo che qualsiasi risultato tecnico o sportivo lascia il tempo che trova, almeno per me.

Si tratta di una decisione ponderata, più profonda che ha varie sfaccettature. L’ho già fatto tante volte in privato, adesso lo faccio pubblicamente: ringrazio mister Aglietti per aver accettato di guidare la Reggina“.