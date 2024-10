A pochi minuti dall’inizio del match, diramate le formazioni ufficiali delle squadre che tra poco scenderanno in campo. La Reggina opta per uno schieramento senza un centravanti di ruolo, questo l’undici deciso da Cevoli: Confente, Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito, Marino, Salandria, Franchini, Tulissi, Ungaro, Sandomenico. All. Cevoli