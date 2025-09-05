Reggina: arriva il ‘Second main Sponsor’ per la stagione 2025-26

AS Reggina 1914 è lieta di comunicare che Edil Decoration sarà il “Second main Sponsor” per la stagione sportiva 2025/26.

Edil Decoration srl, da oltre 20 anni si occupa principalmente di edilizia residenziale, industriale e ristrutturazioni curando con passione i lavori commissionati con un unico obiettivo: la piena soddisfazione della propria clientela, stabilendo un rapporto duraturo e di fiducia che rappresenta inoltre, la principale garanzia per il futuro dell’impresa.

Serietà e competenza contraddistinguono da anni la Edil Decoration, punto di riferimento non solo negli interventi di decorazione e tinteggiatura, ma anche nei più recenti settori dell’edilizia.

L’azienda guidata da Umberto De Stefano è inoltre punto di riferimento ed agenzia per la Calabria di Membrapol, azienda siciliana di rilevanza internazionale leader nella produzione di prodotti chimici e soluzioni rivolte al mondo dell’edilizia.

La società accoglie positivamente questa nuova intesa e guarda alla stagione 2025/26 con grande ottimismo, certa che il sostegno dei suoi tifosi e la vicinanza di Edil Decoration saranno la chiave per il raggiungimento dei traguardi sportivi.