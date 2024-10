Reggina, Maritato: ‘Un’altra punta? La concorrenza mi stimola. Punto alla doppia cifra’

Il 4-3-3 di Cevoli e quella punta centrale che dovrà finalizzare le giocate degli esterni alti e bassi. Taibi ha puntato forte su Maritato, al quale ha chiesto oltre ovviamente all’impegno anche la doppia cifra in fatto di realizzazioni. Il calciatore amaranto ha parlato a Gazzetta dello Sport: “Siamo un gruppo ben miscelato, con elementi di esperienza e giovani che cercano di attirare le attenzioni di club di serie superiori.

Ce la metteremo tutta per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. In allenamento l’unico modulo su cui lavoriamo è il 4-3-3. Bisognerà insistere per trovare i migliori meccanismi e per la prima giornata di campionato saremo pronti.

Cercherò di andare in doppia cifra che mi manca dalla stagione di Livorno quando realizzai 10 gol e disputammo i play off. Un’altra punta centrale? La concorrenza mi stimola. Nella stagione di Livorno era agguerrita con Cellini, Murillo e Vantaggiato davanti a me. Con impegno e sacrificio mi conquistai il posto da titolare”.