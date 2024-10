Reggina, F. Martino: ‘Aspettavamo questo momento da anni. Grazie Gallo’

Rappresenta ancora una parte della minoranza ed a breve incontrerà la nuova proprietà per la definizione della sua uscita dalla società. Nel frattempo Fortunato Martino si gode l’attuale momento soprattutto da tifoso e l’effetto Gallo ha impressionato anche lui, insieme ad un entusiasmo ritrovato fino a qualche mese addietro inimmaginabile:

“Erano anni che aspettavamo questo momento. Dopo un lungo periodo di grandi sofferenze, grazie al presidente Gallo la tifoseria è tornata a sognare. Sembra di essere tornati indietro nel tempo con tantissima gente che fa lunghe file pur di avere il biglietto per la partita con il Catanzaro.

Ci voleva, per troppi anni una città come Reggio per i motivi che tutti conosciamo, non ha mai potuto alzare l’asticella delle ambizioni, nel giro di qualche settimana si è passati dalla paura di scomparire, all’obiettivo serie B.

Una campagna acquisti sontuosa, difficile stabilire quale sia stato il colpo più importante, quando riesci a portare a Reggio Calabria giocatori come Baclet, Bellomo che per me è fortissimo, poi Strambelli, Gasparetto, Doumbia, De Falco. Tutto davvero incredibile, sembra di sognare.

Come finirà il derby? Sul campo ovviamente spero vinca la Reggina, sugli spalti mi piacerebbe assistere ad una bellissima giornata di sport, con le tifoserie impegnate a tifare per le proprie squadre e con lo spettacolo che queste due fortissime compagini meritano”.