Martino: ‘La Reggina ha commesso errori. Al terzo anno non dovevamo essere ancora in D”

Alla sua maniera e quindi in maniera diretta, l’ex DG e Ds della Reggina Gabriele Martino parla a Videotouring del momento attuale della squadra amaranto, del sicuro terzo anno consecutivo di serie D, partendo dal mancato ripescaggio: “Le decisioni della Covisoc? I campionati bisogna vincerli per salire di categoria. Secondo il mio punto di vista ha vinto la squadra più forte, il Siracusa. Ha lavorato bene sulla costruzione dell’organico, la scelta dell’allenatore e del management.

Leggi anche

E quando per qualche evento extra campo la Reggina ha avuto la possibilità di avvicinarsi tantissimo, a un tiro di schioppo dal Siracusa, sono stati commessi degli errori strategici notevoli. Nella partita decisiva, dopo un bel primo tempo, c’è stata una pessima gestione del secondo e il Siracusa non si è fatto pregare, ribaltando il risultato e vincendo la partita.

Leggi anche

“Solo i diretti interessati possono sapere se c’è stato qualche contatto con possibili investitori. La politica, in una fase emergenziale, ha fatto sì che questa proprietà avesse la Reggina. Non gli è stato fatto pesare, però, da parte di tutti, che la Reggina al terzo anno del loro mandato doveva essere già tra i professionisti. E questo mi fa pensare che siano stati commessi parecchi errori. E’ chiaro che solo chi opera sbaglia, però da reggino non riesco a mandare giù che la Reggina debba giocare ancora in serie D nel contesto di in un campionato che di Interregionale ha poco; sembra sempre più un campionato regionale”.