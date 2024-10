Reggina: il fantasista Mastour si racconta ed esalta Toscano

Rinvigorito e stimolato per sua stessa ammissione dal tecnico Mimmo Toscano, il giovane fantasista Hachim Mastour si racconta a Gazzetta del Sud: “Mi sto giocando una grande occasione. Sia in allenamento che in partita ho l’obiettivo di ricambiare la fiducia del presidente, del direttore e dell’allenatore. Non devo ragionare solo sulla mia carriera ma per il bene della squadra.

Le responsabilità ed i paragoni quando avevo ancora 16 anni non hanno pesato perchè neppure me ne rendevo conto. Sono un ragazzo che pensa solo a lavorare ed a far parlare il campo, sono molto distaccato dai vari giudizi, comunque ho cancellato il mio passato, voglio pensare solo al presente ed al futuro.

Deciderà mister Toscano dove collocarmi, posso fare qualsiasi ruolo nel reparto d’attacco. Mi sta facendo crescere tanto e sono d’accordo sul fatto che riesce a tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Conta per me moltissimo osservare calciatori come Menez, Denis, Lafferty, Bellomo e tutti gli altri. Da Guarna a Loiacono sono tutti dei buoni esempi.Il nostro intento deve essere quello di vincere tutte le partite a cominciare da sabato contro l’Entella.