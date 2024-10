Reggina, Maurizi: “Dimissioni? Non scappo. Combattiamo per i tifosi” – VIDEO

Agenore Maurizi non si arrende e non scappa. Il tecnico amaranto, alla vigilia della delicatissima trasferta sul campo del Catanzaro, invita la squadra a reagire e a combattere, ‘per la maglia e per i tifosi’. Respinta l’ipotesi dimissioni, Maurizi assicura di avvertire la piena fiducia della società e di non sentirsi abbandonato dalla squadra ma si dice arrabbiato e voglioso di accompagnare gli amaranto fuori dalla crisi.