L’ex Maurizio Lanzaro: ‘Cosenza esperienza importante, ma la Reggina…’

Sono 146 le presenze in maglia amaranto per il difensore Maurizio Lanzaro, giocatore rimasto molto legato alla città di Reggio e ben voluto dalla tifoseria amaranto. E’ stato intervistato dai colleghi di PSB, di seguito alcuni passaggi che riguardano i suoi trascorsi con la Reggina:

Leggi anche

Le esperienze con Reggina e Cosenza

“Il Cosenza è stata un esperienza sicuramente importante nonostante la mia giovane età … ma Reggio Calabria e la Reggina è stata una esperienza che non dimenticherò mai. Abbiamo fatto dei campionati bellissimi con altrettante salvezze in A ma quella del -15 rimarrà sempre nel mio cuore. La Reggina con Stellone si è ripresa però erano partiti con altri obiettivi all’inizio dell’anno, penso che oramai i punti di distacco sono tanti per la zona play off. Il Cosenza, invece, dopo una salvezza sofferta anche anno scorso pensavo potesse fare un campionato più tranquillo”.