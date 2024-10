Reggina: Menez su Instagram, carico e pronto per la nuova stagione

Ci riferiscono di un giocatore caricato a mille per il suo terzo campionato in amaranto

Atterrato questa mattina all’aeroporto di Reggio Calabria insieme al DG Martino ed al Ds Taibi, anche Jeremy Menez appare assai galvanizzato per quella che sta per essere la sua terza stagione con la Reggina. Un messaggio breve, ma chiaro e significativo quello lanciato sul suo profilo Instagram: “Atterrato e pronto per una nuova avventura“.