Reggina, Menez: ‘Avevo perso la voglia di correre e sudare, grazie Inzaghi’

Un’altra grande prestazione ed il quarto gol della stagione. Jeremy Menez è davvero un altro calciatore rispetto a quello visto all’opera nei due anni precedenti, protagonsta solo in rari momenti. Motivato, voglioso, al centro del progetto tecnico ed ora anche capitano. Contro le rondinelle ha segnato e deliziato la platea con le sue solite grande giocate, ma quello che più sorprende è l’aspetto agonistico. Corre, rincorre, lotta su ogni pallone ed ai microfoni di DAZN spiega il perchè di questo suo cambiamento: “A Brescia non è mai facile vincere, ma eravamo molto arrabbiati dalla scorsa partita, siamo riusciti a partire bene e abbiamo poi fatto una bella prova. Dobbiamo proseguire così. Devo ringraziare mister Inzaghi, mi ha ridato la voglia di correre e sudare, l’avevo persa per tantissimi motivi che sappiamo tutti. Adesso sono felice. Il mister ci ha trasmesso questa mentalità, proviamo a giocare sempre la palla e non buttarla mai”.

