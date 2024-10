Reggina-Menez: accordo su tutto, i dettagli del contratto

Il racconto tra la Reggina e Jeremy Menz, sta per arrivare al lieto fine. Alfredo Pedullà, il primo a darne notizie, arricchisce quasi con cadenza quotidiana tutti i passaggi: “Jeremy Menez e la Reggina: non soltanto era questione di tempo, ma nelle ultime ore abbiamo anche aggiunto che il 90% avrebbe presto portato agli accordi solo da formalizzare. Quindi, per scherzare un po’, potremmo dire che oggi siamo al 95%.

Precisiamo un particolare, ovvero che -come già anticipato- il contratto sarà triennale e non biennale con opzione. Il Presidente Luca Gallo terrà una conferenza stampa martedì prossimo e già quello sarà probabilmente il momento giusto per l’annuncio, in modo da programmare poi la presentazione“.