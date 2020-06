Reggina: la settimana di Menez. L'arrivo e la presentazione

E' questa la settimana di Jeremy Menez. Ci si aspetta una presentazione in grande stile per un giocatore dai grandi trascorsi che ha accettato di rimettersi in gioco in Italia, ripartendo dalla serie B. L'ex Roma, Milan e Paris Saint Germain, ha qualità tecniche che non si discutono, nel corso della sua carriera sono stati gli aspetti caratteriali che spesso ne hanno condizionato il rendimento.

Con le dovute proporzioni le stesse cose si sono dette nel momento in cui la Reggina ha deciso nel gennaio del 2019 di puntare su Nicola Bellomo, con i risultati successivi anche a livello gestionale, che sono sotto gli occhi di tutti. Alfredo Pedullà ne continua a scandire i giorni che mancano all'arrivo del francese e le tappe che lo porteranno al giorno della presentazione ufficiale: "Tutte le strade conducono a Jeremy Menez, ormai non ci sono più dubbi. Gli accordi totali, contratto triennale, sono stati raggiunti da tempo, sarà Gallo a convincere i pochissimi diffidenti. Intanto, è già partita la macchina organizzativa per l’arrivo di Menez in Italia, previsto per venerdì a Catania. Quindi, il trasferimento a Reggio Calabria dove sarà presentato nella giornata di sabato. Le ambizioni della Reggina ripartono da Menez, con tanti saluti a chi la riteneva una trattativa “impossibile”.