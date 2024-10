Reggina, Menez: ‘Bisogna sognare. Se sto bene fisicamente…’ Poi la dedica ai tifosi

Un gran gol come lo era stato quello di Salerno, giocate di alta scuola insieme al compagno di reparto Denis. Jeremy Menez ancora una volta protagonista, questa volta insieme alla Reggina è arrivata anche la vittoria. Ha parlato ai microfoni di Dazn: “Dobbiamo stare sereni, anche se nella vita bisogna sempre sognare. Il campionato è lungo e noi abbiamo la giusta mentalità, siamo partiti bene ma bisogna continuare così.

Mi conosco, se sto bene fisicamente tutto il resto verrà da solo. Un vero peccato non ci siano i tifosi, spero di rivederli il prima possibile, questa vittoria è anche per loro. Per arrivare al top ci vuole, siamo stati fermi per troppo tempo“.