Reggina: bellissimo il messaggio di mister Baroni su Instagram

Doveva essere un finale di stagione accompagnato solamente dal sogno di poter raggiungere qualcosa di incredibile dopo il difficile percorso e da grande entusiasmo, purtroppo le ultime vicende che hanno legato il nome della Reggina al covid, portano insieme a quello che si è detto anche un pò di preoccupazione. Il Ds Taibi ed un altro componente lo staff, adesso un calciatore e la speranza che il virus non tocchi nessuno altro. Ma impossibile negare che l’ambiente non è tranquillo e questo piccolo timore, pur non dovendo rappresentare un alibi come dice il tecnico, non lascia comunque completamente tranquilli. Mister Baroni sta vivendo il momento dal di dentro e da esperto uomo di calcio oltre che straordinario comunicatore, ha voluto manifestare il suo pensiero, fuori conferenza stampa e fuori dai soliti discorsi che si fanno in preparazione ad ogni partita. Bellissimo il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram:

Il messaggio su Instagram di mister Baroni