Reggina-Messina: designato il direttore di gara. Un precedente con gli amaranto

Ci si avvicina al derby più sentito, quello che si gioca tra la Reggina e il Messina, seppur in una categoria che per storia non dovrebbe appartenere ad entrambe. Il Granillo dovrebbe presentare un bel colpo d’occhio, anche se mancheranno quegli sfottò tra tifoserie che hanno sempre fatto da cornice, visto il divieto imposto ai residenti della città peloritana a partecipare alla visione dell’incontro.

Reggina-Messina, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone I della serie D, in programma domenica 15 febbraio alle ore 14.30 allo stadio Granillo, sarà diretta dal signor Flavio Barbetti di Arezzo, che sarà coadiuvato dai signori Andrea Mongelli di Chieti e Simone Colella di Imperia.

Un precedente con la Reggina nel febbraio del 2025 con gli amaranto che si imposero a Licata con il risultato di 0-4.