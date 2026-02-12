Reggina-Messina: il maltempo non ferma i tifosi amaranto

Due giorni si tempo pessimo, allerta meteo e chiusura scuole, una situazione meteorologica quasi senza precedenti per continuità, visto che a Reggio piove ormai da diverse settimane con qualche breve interruzione. Nonostante questo e previsioni non esaltanti per domenica pomeriggio, i tifosi della Reggina non sembrano preoccupati e la corsa al biglietto per il derby contro il Messina continua.

Leggi anche

Ricordiamo che la massima capienza è fissata in 7500 posti tra Curva Sud, settore ospiti e Tribuna Ovest e quando si parla di sold out, va considerato che in realtà quello è il limite stabilito per concessione e non l’occupazione totale e reale dei posti a disposizione. Non è stato comunicato ancora il dato ufficiale della prevendita, ma si dovrebbe essere arrivati intorno alle 6500 presenze totali, abbonati compresi. Si ricorda che per il settore ospiti è vietata la vendita ai residenti nella città di Messina e provincia.