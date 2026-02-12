Reggina: cosa cambia con la squalifica di R. Girasole e quali possono essere le alternative

Mister Torrisi, interpellato, non ha mostrato preoccupazione. Le opzioni sono diverse

Non tutte le squalifiche hanno lo stesso peso. Quella di Rosario Girasole arriva in un momento significativo che costringerà mister Torrisi a fare una serie di valutazioni. Il difensore amaranto non è solo un titolare affidabile. È diventato una pedina chiave anche sotto l’aspetto tattico e “regolamentare”, grazie al suo status di Under.

Il suo rendimento lo ha reso intoccabile. Insieme al fratello Domenico ha costruito un’intesa solida, dando stabilità al reparto arretrato. Ma l’importanza di Rosario Girasole, come detto, va oltre la grande capacità difensiva: la sua presenza permette allo staff tecnico di avere maggiore libertà nelle scelte di formazione.

Adesso qualcosa cambia. Con la sua squalifica, mister Torrisi dovrà decidere come sostituirlo e quindi valutare con quali calciatori. La soluzione più semplice sarebbe l’inserimento del classe 2005 Desiato. È rimasto fuori per un pò di tempo, è tornato a disposizione e garantirebbe continuità di sistema senza dover toccare altri equilibri.

L’utilizzo di Adejo, che sembrerebbe la soluzione più scontata o quello di Verduci, porterebbe invece a scenari diversi. Bisognerà trovare un altro Under da aggiungere a Lagonigro e Distratto. Per esempio Lanzillotta sulla destra o Macrì in mezzo al campo o ancora Palumbo sulla corsia offensiva, con l’obbligo di escludere un Over in quei reparti.

La decisione spetta ovviamente all’allenatore. E’ lui che segue costantemente il lavoro del gruppo durante il corso della settimana, ricordando che molte volte ha sorpreso nelle scelte iniziali. Domenica dopo la vittoria contro il Ragusa, a domanda sulla squalifica di Rosario Girasole, il tecnico non ha mostrato particolare preoccupazione: “Giocherà qualche altro al suo posto che farà uguale o meglio di lui“.