Reggina, Torrisi: ‘Vi spiego cosa significa per me fare una buona prestazione’

Interpellato su qualche appunto fatto alla squadra rispetto all’ultima prestazione in casa contro il Ragusa, mister Torrisi ha ammesso che non è stata la solita Reggina: “La non buona prestazione di Ragusa è un dato oggettivo, questa è una critica costruttiva, altrettanto onesto è stato sottolineare l’importanza della vittoria, rispetto a chi ci è già andato in quel campo senza riuscirci“.

Poi però torna su un concetto già espresso in passato e che riguarda la sua visione in relazione a quella che deve essere ritenuta una buona prestazione:

“E poi voglio ribadire un concetto anche se non mi andrebbe di ripetere sempre le stesse cose: per me la prestazione non è circoscritta solo all’estetica, ma anche alla ferocia, alla capacità di leggere le partite, la voglia, al difendersi bene, andare in avanti, avere fame. Forse qualcuno si è abituato a vedere una Reggina sempre vincente, dimenticando che prima questo non succedeva“.